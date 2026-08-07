İlk sinyal geldi. Fenomen dizi yeniden başlayabilir
07.08.2026 15:44
The O.C.'nin Marissa Cooper'ı Mischa Barton, oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelebileceğini söyleyerek "Göreceğiz" demekle yetindi. Dizinin dört sezonunun üçünde rol alan Barton'ın canlandırdığı Marissa, üçüncü sezon sonunda dramatik biçimde ölmüş, karakter dizinin belirleyici isimlerinden biri olmuştu.
Mischa Barton, The O.C.'ye dönüş ihtimalini yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.
Dizinin dört sezonunun üçünde Marissa Cooper'ı canlandıran 40 yaşındaki oyuncu, Alman eğlence programı RTL Exclusiv'e katıldığında oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelebileceğine işaret etti.
People dergisinin haberine göre 2003 ile 2007 yılları arasında yayımlanan diziyle ilgili soruları yanıtlayan Barton, Melinda Clarke ve Rachel Bilson ile yaptığı podcast'i hatırlatarak şunları söyledi:
"Melinda ve Rachel'la podcast yaptım. Yakında bir buluşma olabilir, göreceğiz... Göreceğiz..."
Sunucu, özellikle bir buluşma için "planlanmış herhangi bir şey" olup olmadığını sorarak konunun üzerine gitti. Barton'ın cevabı yine değişmedi: "Göreceğiz."
Barton'ın canlandırdığı Marissa Cooper, The O.C.'nin en belirleyici karakterlerinden biriydi.
Sorunlarla boğuşan ve sık sık gece hayatının aktifliğiyle Marissa, dizide çok sayıda travma ve trajedi yaşadı. Barton açısından dizideki deneyimin ise daha karmaşık bir yanı vardı.
Oyuncunun diziden ayrılışı üçüncü sezonun sonunda Marissa'nın ölümüyle yazıldı.
Marissa, eski erkek arkadaşı Kevin Volchok'un, Cam Gigandet tarafından canlandırılan karakterin yol açtığı trafik kazasına karıştı.
Ryan, son nefesini verirken Marissa'yı kollarında tuttu; karakterin gözleri kapandı ve hayatını kaybetti.
The O.C., 5 Ağustos'ta 23. yılını geride bıraktı. Ağustos 2003'ten Şubat 2007'ye kadar yayımlanan dizi, sorunlu genç bir erkeğin Kaliforniya'nın Orange County bölgesindeki varlıklı ailelerden biri tarafından evlat edinilmesinin ardından bu çevrede yaşayan ailelerin hayatlarını anlatıyordu.
Dizinin oyuncu kadrosunda Barton'ın yanı sıra Rachel Bilson, Melinda Clarke, Adam Brody, Ben McKenzie, Kelly Rowan ve Peter Gallagher da yer aldı.
Barton, dizinin 23. yılı dolayısıyla Cameo için hazırlanan bir videoda setten bazı anılarını da paylaştı.
Oyuncu kadrosunun gençlik yıllarına özgü deneyimleri ve dizideki dramları canlandırırken "gerçekten çok eğlendiğini" söyledi.
Özellikle havuz sahnelerini hatırlayan Barton şöyle konuştu:
"Hepimizi havuzda birlikte oynarken, omuzlarda dövüşürken gördüğünüz sahneler var ya, işte o gün... Biliyorsunuz, oyuncu kadrosu olarak birlikte çok şey yaşadık ama şimdi geriye baktığımızda Rachel'la özellikle böyle şeyleri hâlâ oldukça güzel hatırlıyoruz."