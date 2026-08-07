İlk sinyal geldi. Fenomen dizi yeniden başlayabilir

Barton'ın canlandırdığı Marissa Cooper, The O.C.'nin en belirleyici karakterlerinden biriydi.

Sorunlarla boğuşan ve sık sık gece hayatının aktifliğiyle Marissa, dizide çok sayıda travma ve trajedi yaşadı. Barton açısından dizideki deneyimin ise daha karmaşık bir yanı vardı.

Oyuncunun diziden ayrılışı üçüncü sezonun sonunda Marissa'nın ölümüyle yazıldı.

Marissa, eski erkek arkadaşı Kevin Volchok'un, Cam Gigandet tarafından canlandırılan karakterin yol açtığı trafik kazasına karıştı.

Ryan, son nefesini verirken Marissa'yı kollarında tuttu; karakterin gözleri kapandı ve hayatını kaybetti.

The O.C., 5 Ağustos'ta 23. yılını geride bıraktı. Ağustos 2003'ten Şubat 2007'ye kadar yayımlanan dizi , sorunlu genç bir erkeğin Kaliforniya'nın Orange County bölgesindeki varlıklı ailelerden biri tarafından evlat edinilmesinin ardından bu çevrede yaşayan ailelerin hayatlarını anlatıyordu.

Dizinin oyuncu kadrosunda Barton'ın yanı sıra Rachel Bilson, Melinda Clarke, Adam Brody, Ben McKenzie, Kelly Rowan ve Peter Gallagher da yer aldı.

Barton, dizinin 23. yılı dolayısıyla Cameo için hazırlanan bir videoda setten bazı anılarını da paylaştı.

Oyuncu kadrosunun gençlik yıllarına özgü deneyimleri ve dizideki dramları canlandırırken "gerçekten çok eğlendiğini" söyledi.

Özellikle havuz sahnelerini hatırlayan Barton şöyle konuştu:

"Hepimizi havuzda birlikte oynarken, omuzlarda dövüşürken gördüğünüz sahneler var ya, işte o gün... Biliyorsunuz, oyuncu kadrosu olarak birlikte çok şey yaşadık ama şimdi geriye baktığımızda Rachel'la özellikle böyle şeyleri hâlâ oldukça güzel hatırlıyoruz."