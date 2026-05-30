İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar filmine bir ödül daha
30.05.2026 11:10
"Sarı Zarflar" filmi, uluslararası başarılarıyla adından söz ettiriyor.
Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı, İlker Çatak imzalı "Sarı Zarflar" filmi başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
BERLİN'DE İKİNCİ ÖDÜL
76'ncı Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'nü kazanan film, bir ödül daha kazandı. Alman Film Ödülleri'nde 9 dalda adaylıkla yarışan “Sarı Zarflar” filmi, Palais am Funkturm’da düzenlenen törende en iyi ikinci film ödülü olan “Gümüş Lola Ödülü”nün sahibi oldu.
SARI ZARFLAR FİLMİNİN KONUSU
Çekimleri Berlin ve Hamburg'ta yapılan “Sarı Zarflar” filmi; bir gecede işlerini ve evlerini kaybeden bir çiftin, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte idealleri ve hayatta kalma arzusu arasında sıkışan yolculuğunu beyazperdeye taşıyor.
Özgü Namal ve Tansu Biçer "Sarı Zarflar" filmindeki performanslarıyla Alman Film Ödülleri'nde "En İyi Oyuncu" kategorisinde yarıştı.
OSCAR YOLCULUĞU BAŞLADI
Öte yandan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin güncellediği kurallarla birlikte, Berlinale’de Altın Ayı kazanan “Sarı Zarflar”, herhangi bir ön eleme veya ülke onayı beklemeksizin Oscar’da aday adayı statüsü kazandı ve 2027 yarışına dahil oldu.
ÖZGÜ NAMAL'IN YANITI BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDRKİ SÖYLEŞİYE DAMGA VURMUŞTU
Ayrıca filmin yıldızı Özgü Namal, Berlin Film Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşide Türkiye sorusuna verdiği yanıtla damga vurmuştu.
"Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, önce "Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil" sözleriyle soruyu düzeltmiş ardından da şöyle konuşmuştu:
“Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden.”
Cevabıyla sosyal medyada gündem olan Namal, Türkiye'ye döndüğünde de “Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim. Herkesin yapması gerekeni yaptım” demişti.