İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar filmine bir ödül daha

OSCAR YOLCULUĞU BAŞLADI

Öte yandan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin güncellediği kurallarla birlikte, Berlinale’de Altın Ayı kazanan “Sarı Zarflar”, herhangi bir ön eleme veya ülke onayı beklemeksizin Oscar’da aday adayı statüsü kazandı ve 2027 yarışına dahil oldu.

ÖZGÜ NAMAL 'IN YANITI BERLİN FİLM FESTİVALİ'NDRKİ SÖYLEŞİYE DAMGA VURMUŞTU

Ayrıca filmin yıldızı Özgü Namal, Berlin Film Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşide Türkiye sorusuna verdiği yanıtla damga vurmuştu.

"Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, önce "Bu Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil" sözleriyle soruyu düzeltmiş ardından da şöyle konuşmuştu:

“Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden.”

Cevabıyla sosyal medyada gündem olan Namal, Türkiye'ye döndüğünde de “Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim. Herkesin yapması gerekeni yaptım” demişti.