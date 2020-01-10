İlker Kaleli'nin lüks motosikleti çalındı

Oyuncu İlker Kaleli'nin, motosikleti Rumeli Hisarı'nda park halindeyken çalındı. Kaleli'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

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İlker Kaleli, geçtiğimiz yıl ekim ayında lüks motosikletini Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bıraktı. Ertesi sabah motosikletin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, karakola gidip çalındığını söyledi ve hırsızlardan şikayetçi oldu.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olay mahallinde bulunan güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Görüntülerde; bir kişinin, Kaleli'nin motosikletinin kilidini kırıp araca binerek uzaklaştığı tespit edildi. Hırsızın kimliğinin belirlenmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

İLKER KALELİ’DEN PİYANO RESİTALİ

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