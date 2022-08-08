İmambayıldı nasıl yapılır? (MasterChef imambayıldı tarifi)

Yemek programı MasterChef Türkiye’de dün akşam yöresel yemek rüzgarı esti. Şefler, yarışmacılardan imambayıldı yapmalarını istedi. Yarışmacılar ise en lezzetli yemeği yapmak için tüm hünerlerini sergilediler.



İMAMBAYILDI NASIL YAPILIR?



• 5 adet patlıcan• 2 büyük boy soğan• 3 adet yeşil biber• 3 adet domates• 6-7 diş sarımsak• Yarım demet maydanoz• Sıvı yağ• Pul biber• Karabiber• TuzAlacalı kesilmiş patlıcanları yarım saat tuzlu suda bekletin.Bekletilen patlıcanı bir süre sonra tuzdan arındırıp her yönünü sıvı yağda kızartın.İç harcı için soğanları piyazlık doğrayın ve ardından 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavurun.5 dakika kavurduktan sonra tavaya biberleri ve sarımsakları ilave edin.Daha sonra Küçük doğranmış domates ve baharatları da ekleyin.Domatesler suyunu biraz çekene kadar kavurmaya devam edin.İnce kıyılmış maydanozu ekleyin ve bir süre sonra ocaktan alın.Patlıcanları fırın kabına aldığınız ve içini açın.Hazırladığınız iç harcı ekleyinTavada kalan suyu fırın kabına dökün.Eğer su yeterli değilse salça sosu eklenebilir.Son olarak 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

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