Imany yeniden Türkiye'ye geliyor. Konserler öncesi NTV'ye konuştu
24.06.2026 09:03
Imany; soul, folk ve pop müziği harmanlayan dünyanın en güçlü kadın vokallerinden biri.
"You Will Never Know", "Don't Be So Shy" gibi şarkılarıyla tanınan Imany, bir kez daha Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcı, konserlere sayılı günler kala NTV'ye konuştu.
"You Will Never Know", "Don't Be Shy", "Slow Down" ve "Take Care" adlı şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren soul müziğin efsane ismi Imany, yeni albümünün Avrupa turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor.
İlk albümü “The Shape of A Broken Heart”la üç ülkede platin plak ödülü kazanan ünlü şarkıcı, 25 Haziran'da İstanbul'da, 26 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da Bursa'da ve son olarak 29 Haziran'da Ankara'da hayranlarıyla buluşacak.
Soul, folk ve pop müziği harmanlayan dünyanın en güçlü kadın vokallerinden olan Imany, konserler öncesi NTV'ye özel röportaj verdi.
Imany, konserlerde klasikleşmiş şarkılarıyla birlikte bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkezine alan yeni albümünden şarkılar söyleyecek.
“TÜRK DİNLEYİCİLERİM BANA KARŞI HER ZAMAN SEVGİ DOLU”
Kariyerinin ilk yıllarından beri Türkiye'ye geldiğini ve Türkiye'ye gelmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Hâlâ Türk insanının kalbinde bir yerimin olması, benim müzik yolculuğuma heyecanla eşlik etmeleri beni çok mutlu ediyor. Türk dinleyicilerim her zaman bana karşı çok cömert ve sevgi dolu oldu. Yıllar içinde hele de yeni genç dinleyicilerin de konserlerime gelmeye başlaması beni daha da gururlandırıyor" dedi.
"Bu konserlerimde hem yeni albümden hem de beni ben yapan şarkılardan söyleyeceğim" diyen Imany, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkezine alan yeni albümü “Women Deserve Rage”den de bahsetti.
“ALBÜMDEKİ ŞARKILAR ZORLU BİR AYRILIK VE BOŞANMA SÜRECİNDE YAZILDI”
Bu albümün kendisi için çok kişisel olduğunu belirten Imany, “Bu şarkılar oldukça sert geçen bir ayrılık ve hala devam eden zorlu bir boşanma sürecinde yazıldı. Yaşadığım derin üzüntü ve kalp kırıklığı yaşadıklarımla ilgili birçok soru sormama neden oldu. Ama bir yandan da hâlâ bir kadın olduğumu, anne olduğumu, güçlü olmak zorunda olduğumu kendim için kayıt altına almak zorundaydım” dedi.
Ünlü şarkıcı, "Women Deserve Rage” adlı yeni albümünün çok kişisel olduğunu belirtti.
“BU ŞARKILAR BANA TERAPİ GİBİ GELDİ”
“Benim çığlığım benzer şeyleri yaşayan birçok kadına dokunsun. Birlikte güçlenelim ve iyileşelim istedim. Bu şarkılar bana da terapi gibi geldi” ifadelerini kullanan Imany, “Elbette böylesi zor bir ayrılık sonrası ortaya çıkan en güçlü duygu öfke oldu” şeklinde konuştu.
Ünlü isim, sözlerine “Öfkeyi de acı, mutluluk ve diğer duygular gibi aldım. Reddetmeden sonuna kadar yaşamayı tercih ettim. Zaten bir konuyla ilgili öfke duymaya başlıyorsanız orada yanlış giden, adaletsiz bir şeyler vardır. Neden öfke duyduğunuzu anlayabildiğinizde aslında kendi gerçeğinizi görüp özgürleşmeye başlıyorsunuz. O sorunu tespit edip üzerine gidin. Yeniden doğuş için bu şart” diye devam etti.