Imany yeniden Türkiye'ye geliyor. Konserler öncesi NTV'ye konuştu

“TÜRK DİNLEYİCİLERİM BANA KARŞI HER ZAMAN SEVGİ DOLU”

Kariyerinin ilk yıllarından beri Türkiye 'ye geldiğini ve Türkiye'ye gelmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Hâlâ Türk insanının kalbinde bir yerimin olması, benim müzik yolculuğuma heyecanla eşlik etmeleri beni çok mutlu ediyor. Türk dinleyicilerim her zaman bana karşı çok cömert ve sevgi dolu oldu. Yıllar içinde hele de yeni genç dinleyicilerin de konserlerime gelmeye başlaması beni daha da gururlandırıyor" dedi.

"Bu konserlerimde hem yeni albümden hem de beni ben yapan şarkılardan söyleyeceğim" diyen Imany, bir kadının özgürlük arayışı ve yeniden doğuş temasını merkezine alan yeni albümü “Women Deserve Rage”den de bahsetti.