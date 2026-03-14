İnci Türkay yıllar sonra tiyatro sahnesinde. "Liste" oyununun Türkiye prömiyeri gerçekleşti
14.03.2026 13:59
İnci Türkay son olarak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adlı filmde rol aldı.
"Sihirli Annem"le tanınan ve uzun süredir İngiltere'de yaşayan İnci Türkay, "Liste" adlı oyunuyla sahnelere döndü. Ünlü isim, dün Ankara'da prömiyer yapan oyunla ilgili konuştu.
Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Betüş" karakteriyle tanınan ve uzun yıllardır Londra'da yaşayan İnci Türkay, tiyatroya döndü. Jennifer Tremblay’in ödüllü metni “Liste”den (The List) uyarlanan oyunla sahnelere dönen Türkay, Londra prömiyeri sonrası Türkiye'de de hayranlarıyla buluştu.
Yönetmenliğini Ayşegül Hardern'in üstlendiği "Liste" adlı oyunla 13 Mart akşamı Ankara'da sahneye çıkan Türkay, heyecanını paylaştı.
Sahneden ayrı olduğu süreçte tiyatrodan hiç kopmadığını belirten Türkay, "10 yılı aşkındır İngiltere'de yaşadığım için orada çocuklara drama dersleri verdiğim bir kulübüm vardı. Hep tiyatroyla iç içeydim. Herhalde dünyanın en güzel oyunlarını seyretmekle, bu sırada da gözlem yapıp cebime bir şeyler doldurmakla meşguldüm" dedi.
Ayşegül Hardern ile sürekli oyun okuduklarını anlatan Türkay, "Liste"yi okuyup çok etkilendiklerini ve "Bu oyunu yapmamız lazım" dediklerini söyledi. Jennifer Tremblay ile direkt olarak temasa geçip oyunun haklarını aldıklarını anlatan Türkay, ardından çalışmalara başladıklarını vurguladı.
Lal Atakay'ın çevirisini yaptığı, Ayşe Sedef Ayter'in ışık, Cem Tuncer'in de ses tasarımını üstlendiği oyun; kişinin, günlük hayatın yükleriyle kurduğu ilişkiyi anlatıyor.
İLK KEZ TEK KİŞİLİK BİR OYUNDA ROL ALIYOR
Oyunun gündelik hayatın görünmeyen yüklerini anlattığını ifade eden Türkay, "Herkesin kendisinden bir şey bulacağı ve en önemlisi üzerine çok düşüneceği bir oyun çıktı" şeklinde konuştu.
İlk kez tek kişilik bir sergilediğini ifade eden 53 yaşındaki ünlü isim "Tek kişilik oyun çok zor ama bu oyunda öyle bir hayal dünyası var ki biraz rejiden de kaynaklı bir sürü karakteri ben hayal edip oynuyorum ve seyirciye de anlatmaya çalışıyorum. Seyirciye de hayal kurduruyorum. Onun için de kendimi yalnız hissetmiyorum…" dedi.
Uzun süredir sahneye çıkmadığını belirten Türkay "Böyle bir 'Sahneye çıkayım da alkışlanayım, ben de döndüm sahnelere.' değil. Bu oyun gerçekten çok mesajı olan ve söylemek istediği bir sözü olan oyun. Ben de ekibim de bunu çok söylemek istedik…" ifadelerini kullandı.