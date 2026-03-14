İnci Türkay yıllar sonra tiyatro sahnesinde. "Liste" oyununun Türkiye prömiyeri gerçekleşti

İLK KEZ TEK KİŞİLİK BİR OYUNDA ROL ALIYOR

Oyunun gündelik hayatın görünmeyen yüklerini anlattığını ifade eden Türkay, "Herkesin kendisinden bir şey bulacağı ve en önemlisi üzerine çok düşüneceği bir oyun çıktı" şeklinde konuştu.

İlk kez tek kişilik bir sergilediğini ifade eden 53 yaşındaki ünlü isim "Tek kişilik oyun çok zor ama bu oyunda öyle bir hayal dünyası var ki biraz rejiden de kaynaklı bir sürü karakteri ben hayal edip oynuyorum ve seyirciye de anlatmaya çalışıyorum. Seyirciye de hayal kurduruyorum. Onun için de kendimi yalnız hissetmiyorum…" dedi.

Uzun süredir sahneye çıkmadığını belirten Türkay "Böyle bir 'Sahneye çıkayım da alkışlanayım, ben de döndüm sahnelere.' değil. Bu oyun gerçekten çok mesajı olan ve söylemek istediği bir sözü olan oyun. Ben de ekibim de bunu çok söylemek istedik…" ifadelerini kullandı.