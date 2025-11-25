İncili Gastronomi Rehberi’nden Doğuş Grubu’nun 11 restoranına ödül

“İncili Gastronomi Rehberi" ödül töreni, 24 Kasım'da The Ritz-Carlton İstanbul’da düzenlendi. Tören, restoran dünyasından şefleri, işletmecileri, gastronomi yazarlarını, sektör kanaat önderlerini ve uluslararası otoriteleri bir araya getirdi.

Bu yıl açıklanan 2025–2026 seçkisinde; Lacivert, Zuma, 29, Roka İstanbul, Frankie, D Maris Kitchen, La Guerite, Q Lounge ve D Breeze dört inci kategorisinde yer alırken; Ayla by Aret Sahakyan ve Maçakızı, beş inci ile en yüksek derecesine layık görüldü.

EN İYİLER REHBERİ

Rehberin en üst kategorisi olan 5 İnci ile Ayla by Aret Sahakyan ve Maçakızı öne çıktı. 4 İnci kategorisinde ise Frankie, Roka İstanbul, Lacivert, Zuma, 29, D Maris Kitchen, La Guerite, D’Breeze ve Q Lounge üstün performanslarıyla yer aldı.

3 İnci kategorisinde; BİZ İstanbul, Da Mario, Gina, Liman İstanbul, Günaydın Etiler, Kebapçı Etiler, Sait Bodrum ve Mezzaluna Ankara bulunurken, 2 İnci kategorisinde Parle, The Populist, Kiva ve Manos bu prestijli rehbere girmeye hak kazandı.

Bunun yanında; Lezzet Noktası / Cafe kategorisinde Monochrome, Alışveriş Durakları / Kasap kategorisinde Günaydın Kasap, Yeni Açılanlar kategorisinde ise Seoul Kitchen, Parle Bodrum, Roka Bodrum ve Aurora Capri listede yer aldı.

İncili Gastronomi Rehberi’nin 2025–2026 seçkisi, Türkiye gastronomisinin coğrafi çeşitliliğini ve farklı bölgelerdeki markaların yaratıcı mutfak anlayışıyla fark yarattığını da gösteriyor.