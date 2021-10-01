Influencer nedir, ne demek? (Influencer ne iş yapar?)

Sosyal medya platformlarının çoğalmasıyla birlikte hayatımıza giren 'Influencer' kelimesi, yeni meslekler arasında ilgiyle takip edilen 'Influencerlık'ı da beraberinde getirdi.



Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkisini uzun zamandır sürdüren influencer mesleğine gösterilen ilgi her geçen gün daha da fazla artıyor.

INFLUENCER NEDİR, NE DEMEK?

Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşan kişilere 'Influencer' adı verilir.

INFLUENCERLAR NE İŞ YAPAR?

Markaların iş birliğinde bulundukları kişiler haline gelen influencerlar, takipçilerinin satın alma kararlarında etkilidirler.

Influencerlar, bunu bir meslek olarak tam zamanlı ya da kurumsal iş hayatlarını sürdürürken hobi olarak da yapabiliyorlar. Sosyal mecralar üzerinden takipçi sayısı yüksek, hedef kitlesini iyi tanıyan ve hedef kitlesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güvenilir kişiler bu işi yapabilir.

Deneyimli kullanıcılar markalarla iş birliği içerisinde bu işi yaparlar. Markalarla anlaşarak belli bir ürün kategorisinde o ürünü kullanıp takipçileriyle paylaşıp, önerdikleri ürünün kaliteli, güzel, kullanışlı, uygun fiyatlı gibi özelliklerini sunarlar.

Birkaç farklı özellik söyleyerek, ürün hakkında bilgi vererek o ürünü tanıtıp, markalarla ücretli olarak anlaşabilir ve takipçileriyle bunu sponsorlu içerik olarak paylaşabilirler.

Birçok farklı markalarla eş zamanlı olarak çalışabilen influencerlar, yer gözetmeksizin farklı ortamlarda hikaye, post, blog şeklinde paylaşımlarını gerçekleştirebilirler.

