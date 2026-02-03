İngiliz şarkıcı Tom Odell bir kez daha İstanbul'a geliyor

Daha önce de birkaç kez Türkiye'ye gelerek hayranlarıyla buluşan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, yeniden Türkiye'ye geliyor. Bir kez daha İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Odell, Blind Fest 2026'nın açılış konserinde İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.



Ünlü şarkıcı, 23-24 Haziran tarihlerinde İstanbul Life Park'ta gerçekleşecek olan festivalin ilk gününde sahne alacak. Odell, konserde "Another Love" gibi hit parçalarının yanı sıra son albümü "A Wonderful Life"tan eserlerini seslendirecek.



İlk albümü "Long Way Down"ı 2013'te çıkaran Tom Odell, bu albümle BRIT Ödülleri'ne layık görüldü. Şimdiye kadar birçok albüm yapan 35 yaşındaki şarkıcının hit parçası "Another Love", Spotify'da 3 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşarak büyük başarı elde etti. Ünlü isim, geçen sene yedinci stüdyo albümü “A Wonderful Life”ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Tom Odell, "Another Love"ın yanı sıra "Black Friday", "Best Day of My Life", “Hold Me”, “Heal” gibi şarkılarıyla da tanınıyor.