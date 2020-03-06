İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Bebek bezi değiştirmem

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Carrie Symonds (31) evlilik yolunda ilk adımı atan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ebeveyn olma heyecanı yaşıyor. 55 yaşındaki Johnson, katıldığı bir televizyon programında, sunucunun bebek bakımıyla ilgili sorularını tereddütle karşıladı.

"BİR DENERİM"



Sunucular, önceki ilişkilerinden 5 çocuğu olan Johnson'a bebeğin altını değiştirmeye yardım edip etmeyeceğini sordu. Önce tereddütlü bir ses tonuyla değiştirmeyeceğini söyleyen Johnson ısrarlı sorular üzerine ise "Bir denerim" dedi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"



Johnson'ın özel hayatına ilişkin konuları konuşmakta sergilediği isteksizlik açıkça fark edilirken, sunucunun "Yeniden baba olmak konusunda heyecanlı mısınız?" sorusuna "Çok heyecanlıyım" demekle yetindi.