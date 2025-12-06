İngiltere Prensesi Kate, Noel ayininde gönüllü yardım çalışmalarını kutladı

Kraliyet ailesinin gelini ve Galler prensesi Kate, topluma hizmet eden gönüllülerin de davet edildiği geleneksel Noel ilahileri konseri düzenledi. Konsere eşi ve tahtın varisi Prens William da katıldı.

Prenses Kate'in başlattığı etkinlik bu yıl beşinciye düzenleniyor. Bu etkinlik ülke genelinde gönüllü olarak çalışan hayır kurumlarına yardım eden kişilere teşekkür etme fırsatı sunduğu için Kraliyet ailesi tarafından önemseniyor.

43 yaşındaki prenses geçen yıl açıklanmayan bir kanser türü için kemoterapi tedavisi almıştı. Prenses davetlilere hayata mola vermenin önemi ve teselli sözleri içeren not kartları verdi.

Kate notunda, "Hayatın bazen parçalanmış veya belirsiz hissettirebildiği bir zamanda, Noel sezonu bize cömertçe, anlayışla ve umutla birbirimize ulaşmanın gücünü hatırlamaya davet ediyor" diye yazdı.