İngiltere’de yapay zeka destekli hukuk firması dava kazandı

Serbest çalışan insan kaynakları danışmanı Tamires Camal Taquidir, yaptığı işin karşılığında ödenmeyen 7 bin sterlinlik alacağı için Garfield AI adlı firmaya başvurdu. Taquidir, hukuki ihtar mektubu gönderilmesi ve ardından dava sürecinin başlatılması için firmaya yaklaşık 400 sterlin ödedi.

İngiltere ve Galler’de avukatlık mesleğini düzenleyen Solicitors Regulation Authority tarafından yetkilendirilen Garfield AI, 30 sterlinden 10 bin sterline kadar olan alacak taleplerinde hizmet veriyor.

Söz konusu davada yapay zeka , duruşma öncesindeki hukuki hazırlık sürecini yürüttü. Garfield AI, davalının karşı talebine yanıt hazırladı, dört tanık beyanı oluşturdu ve duruşmada kullanılacak belge dosyasını düzenledi.

Dava, 14 Mayıs’ta Wandsworth County Court’ta görüldü. Üç saat süren duruşmada Taquidir’i bir insan barrister (danışman avukat ) temsil etti. Mahkeme, Taquidir lehine karar vererek ödenmeyen 7 bin sterlinin kendisine verilmesine hükmetti.

Taquidir, yaptığı işin karşılığını alamadığını ancak alacağını tahsil etme sürecinin stresli, pahalı ve zaman alıcı göründüğünü söyledi. Garfield AI sayesinde davayı sürdürebildiğini belirten Taquidir, karşı tarafın açtığı karşı davanın kendisini yıldırma amacı taşıdığını, buna rağmen uygun maliyetli hukuki destekle sürece devam ettiğini ifade etti.

Garfield AI’ın kurucu ortağı Philip Young, sonucu “adalete erişim açısından dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Young, birçok küçük işletmenin ve serbest çalışanın, dava masrafları alacak miktarını aşabildiği için hak ettiği ödemelerin peşine düşemediğini söyledi.

Yapay zekanın hazırlık desteğiyle Taquidir’i mahkemede temsil eden avukat Dominic Li ise Garfield AI’ın müvekkilin davasını “açık ve verimli” şekilde sunduğunu belirtti. Ancak Li, duruşmadaki savunmanın hala “temelde insani bir faaliyet” olduğunu vurguladı.

Karar, İngiltere’de hukuk sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin tartışmaların arttığı bir dönemde geldi. Son dönemde bazı hukuk firmalarının yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan hatalı bilgilere dayanarak mahkemeleri yanıltması, meslekte insan denetiminin önemini yeniden gündeme taşımıştı.