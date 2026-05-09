"İnsanlığın Yükü: Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi AKM'de açıldı

Sömürgeciliğin geçmişten bugüne uzanan görünmeyen mekanizmalarını bir deneyim kurgusuyla ele alan "İnsanlığın Yükü Dekolonizasyonun Bugünü" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) Sanat Galerisi'nde açıldı.



Eserler dokunma, koklama ve işitme gibi birçok farklı duyuya hitap ediyor, sömürgenin temeli ve yol açtıkları anlatılıyor. Dekolonizasyon, sömürge yönetiminden kurtulma anlamına geliyor.



Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, “500 yıllık sürecin mağdurları olağan insanlar. Ve bu olağan insanların da tartışmaların içerisinde olması ve bu hafızaya sahip olmaları gerektiğini çok önemsiyoruz. Bu yüzden de sanatın gücünden faydalanıyoruz” sözleriyle sergiyi anlattı.

Orijinal eserlerin replikalarını da barındıran sergide, ziyaretçilerin de deneyimleyebileceği interaktif alanlar bulunuyor.

Kürotör Hasan Kaya, “Bu sergi bir kültür sanat sergisi değil. Bu sergi bir hafızanın sergilenmesi, tarihin en ağır yüklerinin anlatılmayan yaşanmışlıklarda saklı olduğunu vurgulayan bir anlatı. Bir hafızanın tazelenmesi sergisi aslında” ifadelerini kullanıyor.

11 Mayıs Pazartesi günü farklı ülkelerden bilim insanlarının bir araya geleceği Dünya Dekolonizasyon Forumu Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Ücretsiz sergi ise 17 Mayıs'a kadar sürecek.