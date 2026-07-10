Instagram'da bazı fotoğraflar yapay zeka kullanımına açıldı: Kullanıcılar tepkili

Salı günü kullanıma sunulan Meta ’nın “Muse Image” adlı yapay zeka aracı, kullanıcıların herkese açık Instagram profillerini etiketlemesine ve bu hesaplarda paylaşılan kişilerin yüzlerinden yararlanarak yeni görseller üretmesine imkan tanıyor.

Instagram kullanıcılarına, paylaşımlarındaki fotoğrafların Meta’nın “bugüne kadarki en gelişmiş görsel üretim modeli” olarak tanımladığı sistemde kullanıldığına ilişkin herhangi bir bildirim gönderilmiyor.

Fotoğraflarının Muse Image tarafından kullanılmasından endişe eden kullanıcılar için en kapsamlı çözümün, herkese açık Instagram hesaplarını gizliye çevirmek olduğu belirtiliyor.

Siber güvenlik şirketi Malwarebytes, 9 Temmuz tarihli blog yazısında, “Bu oldukça keskin bir çözüm ancak yabancıların herkese açık profilinizi kaynak materyal olarak kullanmasını engelliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hesabını herkese açık tutmak isteyen kullanıcılar için ise daha sınırlı bir yöntem bulunuyor.

Meta sözcüsü, Guardian’a yaptığı açıklamada Muse Image’ın “ilk günden itibaren güçlü kontroller ve güvenlik önlemleriyle geliştirildiğini” savundu.

Şirket, gizli hesapların ve 18 yaşından küçük kullanıcılara ait profillerin otomatik olarak sistem dışında tutulduğunu, herkese açık hesabı bulunan yetişkin kullanıcıların ise kolay erişilebilir kontroller aracılığıyla sistemden çıkabileceğini belirtti.

Meta ayrıca topluluk standartlarını ihlal eden içeriklere karşı işlem yapılacağını bildirdi.

KULLANICILAR AYARLARDAN KAPATABİLİYOR

Meta, fotoğraflarının yapay zeka görsel üreticisinde kullanılmasını istemeyen Instagram kullanıcılarının, ayarlar bölümündeki “paylaşım ve yeniden kullanım” sekmesine gitmesini ve diğer kullanıcıların içeriklerini yeniden kullanmasına izin veren seçeneği kapatmasını öneriyor.

Ancak gizlilik savunucuları, kullanıcıların bu özelliği kendi girişimleriyle kapatmak zorunda bırakılmasının adil olmadığını düşünüyor.

Malwarebytes yazarı Danny Bradbury, ilgili ayarı bulmanın bile başlı başına zor olduğunu belirtti.

Gizlilik odaklı teknoloji şirketi Proton ise yayımladığı blog yazısında, “Veri paylaşımı varsayılan olarak açık, sistemden çıkış seçeneği ayarların derinliklerine gizlenmiş durumda ve kullanıcılar içeriklerine ne olduğunu çoğunlukla kamuoyu tepkileri sayesinde öğreniyor.” ifadelerine yer verdi.

Proton ayrıca açık ve kapalı seçeneklerin birbirine çok benzediğini belirterek kullanıcıları ayar düğmelerini dikkatle kontrol etmeleri konusunda uyardı.

ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI İÇİN BELİRSİZLİK

Meta, Muse Image kullanıcılarının 18 yaşından küçük kişilere ait hesapları etiketleyemediğini ve genç kullanıcıların başka hesaplara atıfta bulunarak görsel oluşturamadığını belirtiyor.

Ancak yetişkinlere ait herkese açık hesaplarda yer alan çocuk fotoğraflarının yapay zeka komutlarında kullanılıp kullanılamayacağı henüz netlik kazanmadı.

Proton, yetişkinlerin herkese açık paylaşımlarında yer alan çocukların yüzlerinin izinsiz şekilde kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Electronic Frontier Foundation’ın kıdemli güvenlik ve gizlilik aktivisti Thorin Klosowski, özelliğin varsayılan olarak açık olmaması gerektiğini söyledi.

Klosowski, “Bu, Instagram kullanıcılarının mutlaka açık onay vermesi gereken bir özellik. İnsanların yıllardır herkese açık şekilde paylaştığı fotoğraflar için tamamen yeni bir kullanım biçimi. Kullanıcılar yıllar önce Instagram’a üye olurken böyle bir ihtimali kesinlikle düşünmüyordu.” dedi.

META EĞLENCELİ KULLANIM ALANLARINI ÖNE ÇIKARIYOR

Meta, Muse Image’ın tanıtımında daha çok eğlence ve alışveriş odaklı kullanım örneklerine yer verdi.

Şirketin paylaştığı örnekler arasında 2026 yazının kadın moda trendlerini araştırmak, keten elbiselerin alışveriş bağlantılarını incelemek, kullanıcıyı bu kıyafetlerle gösteren görseller oluşturmak, sisli bir vadi fotoğrafını netleştirmek ve mor bir çiçeğin yapraklarını gökkuşağı renklerine dönüştürmek bulunuyor.

Bir başka örnekte ise belirli bir kişi, belirli bir bisiklet modeli ve seçilen bir görsel tarzın aynı komutta birleştirilerek ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş görüntüler üretilebildiği gösteriliyor.

Meta, Muse Image’ın insanlar, nesneler, kıyafetler, sanat tarzları ve çevreler dahil olmak üzere çok sayıda referans görselindeki unsurları tek bir komutta bir araya getirebildiğini belirtiyor.

“BAŞKALARININ SİZİ KULLANMASI O KADAR EĞLENCELİ OLMAYABİLİR”

Gizlilik savunucuları ise bu özelliklerin kötüye kullanılabileceği görüşünde.

Malwarebytes, “Meta, Muse Image’ın insanların herkese açık Instagram hesaplarını komutlarda kullanmasına imkan tanıyarak yapay zeka görsel üretimini daha kişisel hale getirmeyi amaçladığını söylüyor. Kendinizin görsellerini oluştururken bu eğlenceli gelebilir. Ancak başka insanların sizin hesabınızla aynı şeyi yapabilmesi çok daha az cazip.” değerlendirmesinde bulundu.

Meta ise Muse Image’da, şirket politikalarını ihlal eden içeriklerin üretilmesini engellemek amacıyla güçlü güvenlik sistemlerinin bulunduğunu savunuyor.

Kullanıcılar, rahatsız edici buldukları yapay zeka üretimi görsellere basılı tutarak “beğenmeme” seçeneğini işaretleyebiliyor ve içeriği Meta’ya bildirebiliyor.

Muse Image şu anda ABD’de Meta AI uygulaması ve Instagram Hikayeler üzerinden, sınırlı sayıdaki ülkede ise WhatsApp aracılığıyla kullanılabiliyor.

Meta, yapay zeka görsel üretim aracını ilerleyen dönemde Facebook’a taşımayı ve içerik üreticileri ile Meta AI kullanıcılarına benzer video oluşturma özellikleri sunmayı planlıyor.