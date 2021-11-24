İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Destan dizisindeki 'Çolpan' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken İpek Karapınar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 16:41

İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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İlk bölümüyle ekranlara gelen Destan dizisinde rol alan İpek Karapınar dikkatleri üzerine çekti.

Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Kırgın Çiçekler gibi projelerde de rol alan İpek Karapınar, Destan dizisinde 'Çolpan' karakteri ile izleyici ile buluştu.

İPEK KARAPINAR KİMDİR?

Funda İpek Karapınar, 1 Ocak 1984 İstanbul'da doğdu. Karapınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nda keman eğitimi aldı.

Birçok dizide rol alan oyuncu ilk olarak Hatırla Sevgilisi dizisinde rol aldı. Ardından Küçük Sırlar dizisi ile tanınan oyuncu ekranlarda yayınlanan Kırgın Çiçekler'de de rol aldı.

İpek Karapınar televizyon dünyasında; Hatırla Sevgili, Kurtlar Vadisi Pusu, Zehirli Sarmaşık, Doludizgin Yıllar gibi dizilerde üstlendiği roller ile biliniyor.

'Köprü' dizisinde hayat verdiği karakterle de önemli bir çıkış yapan oyuncu daha sonra Ustura Kemal dizisinde Nihal, Talih Kuşu dizisinde Cansu, Adını Kalbime Yazdım dizisinde Leyla, Hayat Yolunda dizisinde Yelda Güçlü karakterlerini canlandırdı.

Son dönemde daha çok dizi odaklı projeler ile gündeme gelen oyuncu şimdilerde Destan dizisinde 'Çolpan' karakterine hayat veriyor.

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