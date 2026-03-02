İran füzeleri vurdu. Oyuncu İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Dubai'de mahsur kaldı
02.03.2026 15:27
Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile başrol paylaştığı "Bir Baba Hamlet" tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçuşların iptal olması nedeniyle ailesiyle birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu.
28 Şubat Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıda bulunmuştu.
İki ülke, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.
Dubai'de bulunan bir sanayi bölgesi duman altında.
“HEPİMİZ GÜVENDEYİZ, UMARIM TEZ ZAMANDA DÖNERİZ”
Ailesinin de yanında olduğunu söyleyen İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“27 Şubat itibarıyla 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Dubai'ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz.”