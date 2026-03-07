İran Savaşı Zincirleme Reaksiyon’da. “Artık savaşlar hibrit boyuta geçti”

“İNSAN FAKTÖRÜ MÜMKÜN OLDUĞUNCA DIŞARIDA KALIYOR”



Günümüzde savaş teknolojilerinin hızla insansız sistemlere doğru evrildiğini belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

“Artık yeni silah sistemleri insansız boyuta doğru geçiyor. İnsansız hava araçları, insansız savaş uçakları gibi sistemler yaygınlaşıyor. İnsan faktörünü mümkün olduğunca dışarıda tutan, yapay zekâ destekli ve zayiatın en az olduğu bir harp anlayışı ortaya çıkıyor."

Günümüzde savaşların tamamen dijital ve insansız boyuta henüz geçmediğini ifade eden Çağlar Özer, “ABD’nin İran’a yönelik harekâtında ise bu unsurların neredeyse tamamını görüyoruz” dedi.

Mevcut çatışmanın hibrit savaş niteliği taşıdığına dikkat çeken Özer, dijital unsurların ve psikolojik operasyonların da savaşın önemli bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Özer “Dijital kuvvetlerin, insansız araçların kullanılması, psikolojik faktörler ve dezenformasyon artık savaşın bir parçası. Videolar ve dijital içerikler üzerinden karşı tarafın savaşma azim ve iradesini kırmaya yönelik ciddi bir psikolojik harekât yürütülüyor. Yanlış bilgi, psikolojik operasyonlar, suikastlar ve bireysel bazlı dijital saldırılarla karşı tarafın direnci kırılmaya çalışılıyor. Şu anda ABD ve İsrail’in İran’a; İran’ın da aynı şekilde ABD ve İsrail’e karşı yürüttüğü süreç, hibrit savaşın tipik bir örneğidir" dedi.