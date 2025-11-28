İranlı sinemacıların eleştirilerine Nuri Bilge Ceylan'dan yanıt

İran rejiminin düzenlediği Fajr Film Festivali’ne özel konuk katılan yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a İranlı sinemacılardan tepki geldi.

İran Bağımsız Film Yapımcıları Derneği, yönetmenin festivale katılımıyla ilgili yazdığı açık mektupta "Yıllardır insancıl ve entelektüel dünya görüşünüzü yakından takip edenler arasında şaşkınlık ve üzüntü yarattı” dedi.

“BANA SANATI SİYASETE FEDA ETMEK GİBİ GELİYOR”

Festivalin özel konuğu, Altın Palmiye'li yönetmen Nuri Bilge Ceylan, konuyla ilgili yabancı basına verdiği demeçte; “Siyasi nedenlerle katılmayı reddetmek, bana sanatı siyasete feda etmek gibi geliyor” dedi.

Ünlü yönetmen, "Festivalleri ve orada yaşayan sanatseverleri hükümetlerin günahlarının yükünü taşımaya zorlarsak, dünyada boykotlardan muaf kalacak çok az festival kalır. Bana göre festivallere katılım, hükümetlere destek olarak yorumlanmamalı, siyasi rejimlerin halklar arasında oluşturduğu sınırları aşmanın, kültür ve sanatı siyasetin üstünde bir şey olarak onaylamanın bir yolu olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

30 ülkeden 45 filmin seçildiği festival 3 Aralık'a kadar İran'ın Şiraz kentinde sürecek.