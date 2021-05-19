İranlı yönetmen Babak Khorramdin annesi ve babası tarafından öldürüldü

Yönetmen Babak Khorramdin, ailesiyle yaşadığı sorunlar sonucu cinayete kurban gitti.



Sözcü'nün Daily Star’dan aktardığına göre; oğullarının evlenmemesinden rahatsızlık duyan Khorramdin’in anne ve babası ünlü yönetmeni katletti.



Eşcinsel ilişkisi sebebiyle öldürüldüğü öne sürülen Khorramdin’in cesedi başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde bir çöpte bulundu.



Polisin verdiği ilk bilgilere göre Khorramdin’in vücudu parçalara ayrıldıktan sonra valizin içindeydi.



Olay sonrası tutuklanan Khorramdin’in babası verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, "Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım. Daha sonra bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım" ifadelerini kullandı.

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