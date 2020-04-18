Ireland Baldwin evinin duvarlarını boyadı

Amerikalı model Ireland Baldwin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Sosyal izolasyon sürecini sevgilisi Corey Harper ile geçiren 24 yaşındaki Baldwin önce denediği yüz maskelerini takipçileriyle paylaştı sonra yemek denemelerine yer verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Baldwin, son olarak Los Angeles'taki evinin dış duvarlarına badana yaptı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Baldwin, paylaşımına "Duvar boyama" notunu düştü.

DÖVME PAYLAŞIMINA TEPKİ



Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin'in kuzeni olan Ireland, önceki gün karantina günlerinde en çok özlem duyduğu şeyi takipçileriyle paylaşmıştı. Vücudundaki dövmelerin göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Baldwin, paylaşımına "Dövme yaptırmayı özledim" notunu düşmüştü. Takipçileri Baldwin'in bu paylaşımına "İnsanlar ölürken senin özlem duyduğun tek şey bu mu?" diyerek tepki göstermişti.