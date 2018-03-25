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İrem Derici: O paraya iki ev alırdım

Yaşam

Şarkıcı İrem Derici, Moi Sahne’de sevenleriyle buluştu. Derici, "İlk albümüme yatırdığım parayla iki ev alırdım" dedi.

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Konserde, ‘Dantel’, ‘Kıymetlim’ ve ‘Kalbimin Tek Sahibine’ gibi hitlerini seslendiren İrem Derici, albüm müjdesi verdi. 31 yaşındaki Derici, yeni çalışmasının haziran ayında sevenleriyle buluşacağını dile getirdi.

"Artık maliyetler yüzünden kimse albüm yapmaya yanaşmıyor. Gerçekten pahalı bir iş bu" diyen Derici, "İlk albümüme yatırdığım parayla iki ev, belki bir de küçük tekne alırdım ama ben paramı işime harcıyorum” diye konuştu.

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