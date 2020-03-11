İrem Derici’yi taciz eden kişiye hapis cezası

Şarkıcı İrem Derici’ye sosyal medya hesabı üzerinden taciz mesajları atarak ve evinin önüne çiçeklerle giderek aşık olduğunu söylediği iddia edilen E. K.’nın ‘cinsel taciz’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki İrem Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer hazır bulundu.



SANIK ÜZERİNE ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Şarkıcı İrem Derici’nin iş programının yoğun olması dolayısıyla duruşmaya katılamadığını belirten avukat Ayşegül Mermer, “Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Şikayetçiyiz, davaya katılmak istiyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanık önceki savunmalarında üzerine atılı suçları kabul etmektedir” ifadelerini kullandı.

Sanık E.K.’nın üzerine atılı ‘cinsel taciz’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, sanığın 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, müşteki İrem Derici'nin ses sanatçısı olduğu, şüpheli E.K.'nın ise Derici'nin hayranı olduğu belirtiliyordu. Şüphelinin 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 tarihleri arasında müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu kaydediliyordu.



Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtiliyordu.



İddianameye göre, şüpheli E.K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu. Sanık E.K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.