İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan birlikteliği: Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, birlikte olduğu iddia edilen Yolaç Özcan ile aşklarını ilan etti. İkili 2022'ye saniyeler kala birlikte fotoğraf yayınladı.

Haberler 02.01.2022 - 11:27

İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan birlikteliği: Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır

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Ünlüler yeni yıla böyle girdi

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dedikoduları doğruladı. Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı.

Yolaç Özcan ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın…
Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" dedi.

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın Eylül ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı.

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