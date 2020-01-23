İrem Sak: Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum

Oyuncu İrem Sak, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde makyajsız haliyle objektiflere takıldı. Bir spor mağazasından çıkan Sak, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı.

SİNEMA PROJESİ VAR

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bir süredir çalışmaları olduğunu belirten oyuncu, "Sinema projesi olabilir, üzerinde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İrem Sak başta görüntü vermek istemedi

Makyajsız haliyle görüntülenmesi üzerine çekingen davranışlar sergileyen İrem Sak, "Ne yapayım? Haliyle böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum" ifadelerini kullandı. Aşk hayatında uzun süredir durgun olan Sak, birlikte olmak istediği insan profilini anlattı.



"DÜNYA VATANDAŞI OLSUN"



Sak, "Hayatıma girecek kişi insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim nefes alması. Sevgiliye muhtaç değilim. Kendimle gerçekten çok güzel vakit geçiriyorum. Ben kendi kendimi mutlu edebiliyorum. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur" dedi.