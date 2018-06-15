Komedi dizilerinin ve filmlerinin başarılı oyuncusu İrem Sak, sosyal medya hesabından erkek ve kadın ilişkileri üzerine bir paylaşım yaptı.
Sak, dün başlayan 2018 Dünya Kupası üzerinden hemcinslerine uyarı ve önerilerde bulundu. İşte İrem Sak’ın o paylaşımı:
Dünya Kupası başladı. Küs olduğunuz, hoşlandığınız, flört ettiğiniz erkeğe mesaj atmadan önce maç saatlerine bakın derim. Sonra vay cevap vermedi, gördü ama dönmedi krizlerine girmeyin.
Mesaja-aramaya devre arasında dönüyorsa daha iyi. Taa maç bitiminde yazıyorsa, arıyorsa, sen yine de çok yükselme derim. Öperim.