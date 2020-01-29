Irina Shayk, Bradley Cooper ile ayrılığın hakkında konuştu

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de başrolünde Lady Gaga ile birlikte rol aldığı A Star is Born filmi Irina Shayk ile 4 yıldır devam eden ilişkilerinin sonu oldu. Bugüne kadar konu hakkında konuşmayan 34 yaşındaki model, ayrılık süreci ve bekar bir anne olmak konusunda da bilinmeyenleri anlattı.

"BİZ ŞANSLIYDIK"

Cooper’dan ayrıldıktan sonra parçalanmış hissettiğini söyleleyen Rus model,Vogue dergisinin İngiliz edisyonuna verdiği röportajda "Bence iyi ilişkilerde, kişi kendisinin en iyisini de en kötüsünü de ortaya koyuyor. Bu insan olmanın doğasında var. İki muhteşem insanın çok güzel bir ilişkisi olmayabilir. Sanırım biz bunu birbirimizde deneyimleyecek kadar şanslıydık" dedi.

91. Oscar ödülleri sonrası ayrılan Cooper ile Sahyk kızları Lea'nın velayeti için mücadele veriyor.

"DENGEYİ KURMAK ÇOK ZOR"



Ünlü model, bekar anne olma konusunda da dengeyi bulmanın zor olduğunu söyleyerek, "Bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor. İnanın bana, bazı sabahlar uyandığımda, ‘Tanrım ne yapacağımı bilmiyorum, paramparça oluyorum’ dediğim günler de oluyor" dedi.