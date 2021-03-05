Irina Shayk dijital Versace defilesine çıktı

Ünlü model Irina Shayk, Milano Moda Haftası kapsamında online olarak düzenlenen Versace defilesine hazırlanırken çektiği fotoğrafını paylaştı.



35 yaşındaki Rus model, dünkü paylaşımına, şeytan ve melek emojileriyle birlikte “Versace defilesini beklerken” notunu yazdı.



İtalyan moda evi Varsace, geçen ay, salgın nedeniyle Milano Moda Haftası defilesini seyirsiz ve dijital olarak yapacaklarını duyurmuştu.

ÜÇ DERGİYE BİRDEN KAPAK OLDU



Ünlü aktör Bradley Cooper ile birlikteliğinden üç yaşında Lea De Seine Shayk Cooper adında kızı olan ünlü model, mart sayıları için Vogue dergisinin Tayland ve Rusya edisyonları ile Amerikan Elle dergisine kapak oldu.



Elle dergisine verdiği röportajda Shayk, “Ortak ebeveylik konusunu asla anlamadım. Ben kızımlayken tam anlamıyla anneyim ve o babasıylayken Bradley de yüzde 100 baba. Ortak ebeveynlik, ebeveynliktir" açıklamasını yaptı.



Dört yıllık birlikteliğin ardından 46 yaşındaki aktörden 2019 yılında ayrılan Irına Shayk, özel hayatı hakkında neden konuşmadığını da anlattı.



"ÇOCUK YETİŞTİRMEKLE ÇOK MEŞGULÜM"

"Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir" diyen Shayk, "Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm. Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü" şeklinde konuştu.