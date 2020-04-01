Irina Shayk ile Vito Schnabel birlikte mi?

Kızı Lea için eski sevgilisi Bradley Cooper ile velayet mücadelesi devam eden moda dünyasının zirvedeki isimlerinden Irina Shayk (34) için yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Shayk'ın, ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkilerle bilinen Vito Schnabel ile birlikte olduğu iddia edildi.



Vito Schnabel

Cooper ile ayrıldıktan sonra adı kimseyle anılmayan 34 yaşındaki Shayk iddiaya göre; sanat taciri ve sanat galerisi sahibi olan 33 yaşındaki Vito Schnabel ile New York'ta görüldü.

Shayk'a göre bir yandan bekar bir anne olup, diğer yandan çalışan bir kadın olmak çok zor

İkilinin birlikte Schnabel'in evine girerken görülmesi, Shayk ve Schnabel'in yeni bir ilişkiye başladığı söylentilerinin de ortaya atılmasına neden oldu. Schnabel, Demi Moore ve Heidi Klum ile beraberlik yaşamıştı.