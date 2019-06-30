Ünlü Victoria's Secret modeli Irina Shayk, dört yıl birlikte olduğu ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile bir ay önce ayrılmıştı. Ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan 33 yaşındaki Rus model, öncek gün Los Angeles'ta görüntülendi.

Elinde Rus yazar Dostoyevski'nin 'Budala' kitabı dikkat çekti. Ancak Shayk'ın eline daha yakından bakınca kitap değil çanta taşıdığı anlaşıldı.

Dostoyevski'nin 1869'da yazdığı ve ilk büyük aşk romanı olarak tanımlanan Budala, dünyanın en çok satan klasiklerinden biri.

Dostoyevski bu eserinde, sara hastası bir genç adamın merkezine yerleştirdiği bir dünyada dürüst ve açık bir insan olarak yaşamanın zorluklarına değinir ve toplumun ne kadar da iki yüzlü bir sistem üzerine dayanarak ayakta durduğunu gözler önüne serer. Böyle bir dünyada dürüst olmak "budala" olmaktır.