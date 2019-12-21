Işıl Yücesoy Ferhat ile Şirin dizisinden ayrıldı

Işıl Yücesoy, rol aldığı Ferhat ile Şirin dizisinden ayrıldı. Yücesoy, ayrılık gerekçesini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu.



Usta oyuncu Instagram sayfasında şu açıklamayı yaptı:



"Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım.



Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımız O3 Medya ve Artistanbul Medya'ya teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim."



Fox Tv’de yayınlanan dizinin başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar yer alıyor. Işıl Yücesoy, Karalı ailesinin en büyüğü, Banu ve Şirin'in büyükanneleri Hayriye’i canlandırıyordu.