Işıl Yücesoy: Kimse tanımasın diye sahne adımı Arda koydum (O Anın Hikayesi)

Usta oyuncu ve müzisyen Işıl Yücesoy, NTV'nin Bayram ekranında yer alan "O Anın Hikayesi"nde Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Sanatçı, çocukluk yıllarını, tiyatro ve sinema kariyerini, gazino dönemini ve müzik sevdasını bütün içtenliğiyle paylaştı.



"TİYATROYA HAYATINIZI VERMELİSİNİZ"



Tiyatro sanatçısı halası Muazzez Kurtoğlu sayesinde tiyatrocu olmaya karar veren Işıl Yücesoy o yılları anlattı: Halam Muazzez Kurtoğlu birçok yeğeni olmasına rağmen tiyatroya yeteneği olan bir tek sen varsın dedi. Hiç aklımda yokken, beni sınava soktu ve başarılı oldum. Tiyatroya hayatınızı vermelisiniz. Uzaktan çok ışıltılı gözüken o mecra aslına bakarsanız ağır çalışmaktan, hayatınızdaki bir sürü şeyden vazgeçmekten geçiyor. Çok yalnız kalabilirsiniz, benim ömrüm çok yalnız geçti.



"KİMSE TANIMASIN DİYE SAHNE ADIMI 'ARDA' KOYDUM"



Ankara Devlet Konsevatuvarı'ndan mezun olan Işıl Yücesoy, 1975 yılında müzik dünyasına girdi. Müzisyen bir ailenin kızı olan Yücesoy tiyatrodan müziğe geçiş sürecini anlattı: İzmir Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştum. Dünyanın en tatlı insanlarıyla beraberdim ama mesleki olarak kendimi kısıtlanmış hissediyordum. Her şey aynıydı. Para yok pul yok. Bu mutsuzluğumu gidermek için de gizli gizli şarkı söylemeye başladım. Adımı da Arda koydum, kimse anlamasın diye.