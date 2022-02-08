Işın Karaca sahnede düştü hastaneye kaldırıldı: İş kazası deyip geçmeyelim

İzmir'de konser verdiği esnada sahnede ayağı kayıp düşen Işın Karaca, hastaneye kaldırıldı. Sağ ayağı alçıya alınan şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister" mesajını yayınladı.

Haberler 08.02.2022 - 15:37

Işın Karaca sahnede düştü hastaneye kaldırıldı: İş kazası deyip geçmeyelim

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Işın Karaca estetik yaptırdı

Işın Karaca, İzmir’de konser verirken talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki şarkıcının ayağı kırıldı.

Hastaneye kaldırılan Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları yayınladı. Karaca, "İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister" dedi.

Karaca, hafta içi konserini ertelemek zorunda kaldığını söyleyerek “Biraz dinlenip hafta sonu konserlerime devam edeceğim. Ayrıca ertelenen konserimizin yeni tarihini de tekrar açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

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