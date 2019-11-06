Işın Karaca tek celsede boşandı

Şarkıcı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş çifti, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

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İHA 06.11.2019 - 16:27

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Işın Karaca'nın kına gecesi

Işın Karaca'nın kına gecesi

Şarkıcı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş çifti 3 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya Karaca ve Odabaş ile avukatları katıldı.

Mahkeme hakiminin, "Boşanmak konusunda kararlı mısınız?" sorusuna her iki taraf da boşanma konusunda anlaştıkları yönünde cevap verdi. Mahkeme hakimi, anlaşma sağlanması üzerine çiftin boşanmasına karar verdi.

"25 YILLIK ARKADAŞIM"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Karaca, "Hepimiz için hayırlısı. Arkadaşlığımız devam edecek, 25 yıllık arkadaşım" dedi.

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