Instagram hesabından yayınladığı karelerle ünlü olan büyük beden model Iskra Lawrence anne oldu. Lawrence, hastaneye gitmek gitmek yerine evde suda doğum yaptı.

"EN ZOR VE EN BÜYÜLÜ ŞEY"



29 yaşındaki model, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Iskra Lawrence, "Dünyanın en zor ve en büyülü şeyi" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK BAŞARIMIZ"



Model sözlerine şöyle devam etti: Anneliğin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmakla meşgulüm. Dünyanın en büyülü, en tatmin edici ve aynı zamanda da en zor şeyi. Bu yüzden sonunda hayatımızın en güzel gününü ve en büyük başarımızı paylaştığım için heyecanlıyım. Tüm annelere ve çabalayanlara sevgilerimi gönderiyorum.

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