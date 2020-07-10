İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki boşanıyor

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı Duygu Kumarki, yollarını ayırıyor. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan çift, ayrılmaya karar verdi.

ARKADAŞ KALACAĞIZ

Anlaşmalı boşanacak olan çift, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söyledi.

30'UNCU SENE DİLEĞİ



Hacıoğlu, üçüncü evlilik yıl dönümlerinde "Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur. Sana 'Evet' dediğim güne bin şükür olsun. 30'uncu seneyi aynı aşkla, sağlıkla kutlamak nasip olsun" demişti.



İLK EVLİLİĞİ 5 YIL SÜRDÜ



İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini meslektaşı Vildan Atasever’le yapmış, 2010 yılında evlenen ikili 2015’te boşanmıştı.

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