İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran ayrıldı

Geçtiğimiz ay tatil dönüşü Cihangir’de görüntülenen ve mutluluk pozları veren İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran çiftinin aşkı bitti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ



Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; 2020 yılında Duygu Kumarki’den boşandıktan kısa süre sonra Çağıran ile aşk yaşayan oyuncu, sosyal medya hesaplarından sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi. Yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte olan ünlü çiftin, karşılıklı anlaşarak ilişkilerini bitirme kararı aldı.

BOŞANMA NEDENİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ



İsmail Hacıoğlu’nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran’ı göstermişti. Kumarki, Çağıran’ın eski eşiyle boşanma olmadan ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çağıran ve Hacıoğlu ise bu iddiaları yalanlamıştı.



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