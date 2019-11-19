İsmail Hacıoğlu'nu Çocuk'ta etkileyen sahne

Star TV ekranlarında her salı ekrana gelen, Çocuk dizisinde Hasan karakterine hayat veren ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor.



Dizide Hasan’ın, Efe’nin oğlu olduğunu öğrendikten sonra ki karşılaşmaları, İsmail Hacıoğlu’nu en çok etkileyen sahne olmuş. Duygusal olarak zor bir sahne olduğuna dikkat çeken ünlü oyuncu, "Efe’nin oğlu olduğunu öğrenen Hasan’ın iç dünyasına büyük değişimler olacak, ben de merakla bekliyorum" dedi.



Çocuk sahibi olmanın çok büyük sorumluluk ve sevgi gerektirdiğini belirten Hacıoğlu, “Hiç bir anne ya da baba çocuğundan vazgeçmez, vazgeçmemeli... Bir anne sıcaklığının, güveninin yerini doldurabilecek hiçbir şey yok" diye ekledi.



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