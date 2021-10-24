İspanya eski Kralı Juan Carlos'a kadınlık hormonu verildi

İspanya'nın eski kralı Juan Carlos'a (83) seks bağımlılığını dizginlemek için kadınlık hormonu verildiği iddia edildi. İddiayı ülkenin eski istihbarat yetkilisi Jose Villarejo ortaya attı.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ VERDİ

Yolsuzluktan yargılanan eski yetkili, ifadesinde "Libidosu çok yüksek olduğu için devlete bir tehdit olarak görülüyordu. İstihbarat birimleri de ona kadınlık hormonu verilmesini kararlaştırdı" dedi.

KRAL'IN SEVGİLİSİNDEN DUYDUM



Eski istihbarat şefi ise bu konuyla ilgisi olmadığını söyledi. "Ben bu olayı Kral'ın sevgilisi Corinna Larsen'den duydum" dedi.

TAHTINI OĞLUNA BIRAKTI



İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.



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İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziran ayında kesilmişti.



Eski Kral Carlos'un, yolsuzluk iddialarının basında çok fazla yer almasından ve Kraliyet Sarayının imajının zarar görmesinden dolayı 3 Ağustos'ta ülkeden ayrılma kararı aldığı duyurulmuştu.



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