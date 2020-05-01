İspanya'da balkonda film seansları

Corona virüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İspanya'da halk, balkonda toplu sinema keyfi yapıyor.

SOKAKLARA DEV EKRANLAR

Salgın mücadelesi kapsamında insanların evlerinden çıkmadığı başkent Madrid'te, dayanışmayı güçlendirmek için toplu sinema seansı yapılıyor.Akşam belirlenen saatlerde balkonlarına çıkan insanlar, sokaklara kurulan dev ekranlarda komşularıyla birlikte film izliyor.

SOSYAL ETKİLEŞİM

BBC'nin haberine göre; insanların evde sıkılmaması için yapılan uygulama sayesinde görüşemeyen komşular karantinaya rağmen birlikte aktivite yapmış ve sosyal etkileşime geçmiş oluyor.