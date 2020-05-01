İspanya'da balkonda film seansları

Dünyada 3 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı uygulanan karantinda İtalya, Almanya ve Frasa'dan sonra İspanya'da da balkonda sinema dönemi başladı.

01.05.2020 - 09:26

752x395-balkonda-sinema-keyfi-1588281908913.jpeg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Karantina günlerinde Paris sokaklarında sinema keyfi

Karantina günlerinde Paris sokaklarında sinema keyfi

Almanya'da balkonda sinema keyfi dönemi

Almanya'da balkonda sinema keyfi dönemi

İtalya'da son formül açık hava sineması

İtalya'da son formül açık hava sineması

Corona virüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İspanya'da halk, balkonda toplu sinema keyfi yapıyor.

SOKAKLARA DEV EKRANLAR

Salgın mücadelesi kapsamında insanların evlerinden çıkmadığı başkent Madrid'te, dayanışmayı güçlendirmek için toplu sinema seansı yapılıyor.Akşam belirlenen saatlerde balkonlarına çıkan insanlar, sokaklara kurulan dev ekranlarda komşularıyla birlikte film izliyor.

SOSYAL ETKİLEŞİM

BBC'nin haberine göre; insanların evde sıkılmaması için yapılan uygulama sayesinde görüşemeyen komşular karantinaya rağmen birlikte aktivite yapmış ve sosyal etkileşime geçmiş oluyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...