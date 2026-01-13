İspanyol şarkıcı Julio Iglesias'a cinsel taciz suçlaması

"Gwendolyne", "La Paloma" ve "Je Ne Pas Change" gibi şarkılarıyla tanınan İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, iki eski kadın çalışanı tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlandı.

İspanya'da El Diario ve ABD'de Univision Noticias adlı İspanyolca yayın yapan iki gazetede çıkan haberlerde, biri ev hizmetlisi, diğeri fizyoterapist olan iki kadın, Julio Iglesias için çalıştıkları dönemde İspanyol şarkıcı tarafından cinsel taciz ve saldırıya uğradıklarını öne sürdü.

OLAYLARIN 2021'DE GERÇEKLEŞTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayların, 2021'de Julio Iglesias'ın Dominik Cumhuriyeti, Bahamalar ve İspanya'daki evlerinde yaşandığı, eski çalışanların ellerindeki iş belgelerini, fotoğrafları, kayıtları, WhatsApp mesajlarını, arama kayıtlarını ve göçmenlik izinleri için yaptığı başvuruları bu ülkelerdeki yetkililere teslim ederek, yasal girişimde bulundukları ifade edildi.

Her iki kadının verdikleri demeçte, 82 yaşındaki Julio Iglesias'ı, cinsel saldırı, tokatlama, taciz ve hem kendilerinin hem de diğer çalışanları sistematik olarak iş yerinde aşağılamakla suçladı.

Haberde imzası bulunan 5 gazeteci, şarkıcının kendisiyle veya yasal temsilcileriyle iletişime geçme girişimlerine olumlu yanıt alamadıklarını bildirdi.

80'DEN FAZLA ALBÜM YAPTI

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldızı bulunan Latin şarkıcılardan biri olan Julio Iglesias, bugüne kadar 80'in üzerinden albüm yaptı. Albümleri 300 milyondan fazla satan başarılı sanatçı; Frank Sinatra, Stevie Wonder gibi ünlü sanatçılarla da çalıştı.

OĞLU DA ŞARKICI OLDU

Ünlü sanatçının 1971-1979 yılları arasında evli kaldığı Isabel Preysler'den Chabeli Iglesias, Julio Iglesias, Jr., Enrique Iglesias adında üç çocuğu bulunuyor. Enrique Iglesias da babasının yolundan giderek şarkıcı oldu.