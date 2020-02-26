İspanyol tenor Placido Domingo kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi

ABD'de opera sanatçılarının sendikası AGMA'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından, geçmişte Washington ve Los Angeles Ulusal Operalarının direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo'ya, 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu açıklandı.



YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İspanyol tenor Placido Domingo ise yaptığı yazılı açıklamada, son aylarda hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla ilgili tüm sorumluluğu kabul ettiğini belirterek, neden olduğu acıdan dolayı suçlamaları yapan kadınlardan özür dilediğini söyledi.

"SORUMLULUĞU KABUL EDİYORUM"

Domingo, Amerikan Los Angeles Times gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Bu kadınların sonunda konuşmak için kendilerini rahat hissetmelerine saygı duyuyorum. Onları incittiğim için gerçekten üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ



79 yaşındaki Domingo, taciz iddialarının ardından geçen yıl Ekim ayıdna Los Angeles Operası'nın genel müdürlüğünden istifa etmişti.

55 KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ



ABD'de opera sanatçılarının bağlı olduğu sendika (AGMA) tarafından yürütülen soruşturmada, İspanyol tenor Domingo'ya yönelik 27 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu kaydedildi. Sendikanın avukatları aracığıyla yürütülen soruşturma kapsamında en az 55 kişi ile görüşüldü.

