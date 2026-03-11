İstanbul Defterdarlığı'ndan Serenay Sarıkaya'ya teşekkür belgesi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, “Adanalı”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Aile”, “Şahmaran” ve "Kimler Geldi Kimler Geçti" gibi yapımlarla tanınıyor. Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren 33 yaşındaki ünlü oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris'te düzenlenen defileye katıldı.