İstanbul depreme ne kadar hazır? Uzmanlar Zincirleme Reaksiyon'da yanıtladı

Gündemi ve hayatı takip eden konu başlıklarını ele alan Zincirleme Reaksiyon'un son bölümünde; beklenen büyük Marmara depremi ele alındı. Dr. Şerif Barış ile Afet Yönetimi Uzmanı Ogün Şimşek, hem olası riskleri hem de İstanbul’un hazırlık düzeyini değerlendirdi.

“BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUM”

Programda konuşan Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara’daki depremlerin doğal olduğunu belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Barış, “Türkiye bir deprem ülkesi. Doğa kaynaklı afetler tekrar eder ve elbette ben de büyük bir deprem bekliyorum" dedi.

Barış, 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin fayın küçük bir bölümünü kırdığını belirterek, bunun beklenen büyük deprem riskini tamamen ortadan kaldırmadığını söyledi.

Beklenen senaryonun büyüklüğünün bir miktar aşağı çekilmiş olabileceğini ifade eden Barış, İstanbul için asıl tehlikenin yalnızca deprem değil, deprem sonrası yaşanabilecek zincirleme krizler olduğunun altını çizdi.

Programda; su barajlarının dayanıklılığı, organize sanayi bölgelerindeki yangın riski ve tsunami ihtimali de gündeme geldi. Özellikle büyük bir deprem sonrası yaşanabilecek su kesintilerinin salgın riskini artırabileceği vurgulandı.

“DEPREME EN HAZIR ŞEHİR İSTANBUL”

Prof. Dr. Şerif Barış İstanbul’un deprem hazırlıkları konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ogün Şimşek, “Türkiye’de deprem hazırlığı açısından en hazır il İstanbul” dedi.

2000 yılından bu yana hastaneler, okullar, altyapı sistemleri ve su hatlarıyla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını söylenirken, tsunami kaçış güzergâhlarından güçlendirme projelerine kadar birçok uygulamanın sürdüğü ifade edildi.

Bununla birlikte uzmanlar, hiçbir şehrin depreme tamamen hazır olamayacağını vurguladı. Programda, afetlere karşı mücadelede yalnızca devlet kurumlarının değil vatandaşların bireysel hazırlıklarının da hayati önem taşıdığı belirtildi.