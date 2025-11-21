İstanbul Film Festivali'ne geri sayım: Başvurular başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 45'inci kez gerçekleştirilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre; 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali'ne başvurular yarın başlıyor.

Festivalde yer alacak filmler için son başvuru tarihi 10 Ocak 2026 olarak belirlendi. Çevrimiçi yapılacak başvurular için gerekli bilgiler, festivalin resmi internet sitesinden edinilebilecek.

Festivalin resmi seçkisinde üç yarışma düzenleniyor. Uluslararası nitelikteki filmler Altın Lale Yarışması'nda yer alırken, yerli uzun metraj ilk veya ikinci filmler Yeni Bakışlar Yarışması'na katılacak. Festivalde ayrıca ulusal kısa film yarışması da düzenlenecek.

“KÖPRÜDE BULUŞMALAR” ETKİNLİĞİ DE FESTİVALDE

Film gösterimleri, söyleşiler, özel gösterimler, festival sohbetleri gibi etkinliklerin yanında Türkiye'nin ilk ortak yapım marketi "Köprüde Buluşmalar" etkinliği de festivalde gerçekleştirilecek.