Selanik’te bu yıl 24.’sü düzenlenen MediaMixx TV Festivali’nde Cuma akşamlarına damgasını vuran rating rekortmeni İstanbullu Gelin dizisine sürpriz bir ödül geldi.



Dünya çapında medya sektöründen pek çok profesyonelin katılım gösterdiği Golden Umbrella Televizyon Ödülleri'nde, bu yıl ilk kez Crossing Cultures adlı yeni bir kategori açıldı. İlk kez açılan kategorideki ilk ödüle Yunanistan’da da izlenme rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi layık görüldü.

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'e dünya televizyonlarından olan ilgi her geçen gün artıyor. Ünü dünyaya yayılan dizi, Arnavutluktan Yunanistan’a; Meksika’dan Kosta Rika’ya 20’den fazla ülkede milyonları ekrana kilitliyor.