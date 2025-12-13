İstanbul'a geldi. Şarkıcı Saint Levant'tan "Özgür Filistin" çağrısı

Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan şarkıcı Saint Levant, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da konser veren ünlü isim, Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Deira" parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendirdi.

“İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor” diyen 25 yaşındaki Saint Levant, Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirtti.

“LÜTFEN FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMAYI BIRAKMAYIN”

Ünlü isim, konserdeki konuşmasında “7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil, Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hala işgal altında” dedi.