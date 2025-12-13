İstanbul'a geldi. Şarkıcı Saint Levant'tan "Özgür Filistin" çağrısı
13.12.2025 15:46
AA
Kudüs doğumlu rap müzisyeni Saint Levant, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Ünlü isim, konserde "Özgür Filistin" çağrısı yaptı.
Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan şarkıcı Saint Levant, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da konser veren ünlü isim, Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Deira" parçalarının da arasında olduğu repertuvarı seslendirdi.
“İstanbul halkı, Filistinlileri güzel karşılıyor” diyen 25 yaşındaki Saint Levant, Gazze'de yaşanın insanlık dramının anlaşmazlık ya da savaş olmadığını belirtti.
“LÜTFEN FİLİSTİN HAKKINDA KONUŞMAYI BIRAKMAYIN”
Ünlü isim, konserdeki konuşmasında “7 Ekim'den önce orada olanların dünya, çok da farkında değildi. Soykırım, 7 Ekim'de de başlamadı, çok daha öncesinde başlamıştı. Dünya, sonunda bizim bir işgal altında yaşayan topluluk olduğumuzu anlamaya başladı. Sadece Gazze değil, Batı Şeria ve Ramallah da yani Filistin hala işgal altında” dedi.
Konser boyunca sanatçıya eşlik eden dinleyiciler de "Özgür Filistin" sloganları attı.
Saint Levant, sözlerine “Lütfen Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Özgürlük mümkün, ileride inşallah çocuklarımız İstanbul'dan Kudüs'e, Ramallah'a, Gazze'ye uçakla gidebilecek. Filistinlerin dünyanın en cesur insanları olduğunu unutmamalıyız” diye devam etti.
İLK MÜZİK ÇALIŞMASINI 2021'DE YAYINLADI
Kudüs'te doğan ve çocukluk yıllarını Gazze'de geçiren Saint Levant, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı. Levant, lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.
İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayımlayan Levant, ardından ilk albümü "From Gaza, with Love"ı dinleyicileriyle buluşturdu.
Dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansında festivalde "Deira", "Mistakes", "By the Sea" ve "Nails" adlı şarkılarına yer veren ünlü ismin, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.