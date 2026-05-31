İstanbul'da Andrea Bocelli rüzgarı

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen İtalyan tenor Andrea Bocelli, Romanza albümünün 30'uncu yılına ithaf edilen özel bir repertuvarla İstahnbul'da dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Sanatçı, "Vivere", "Vivo per Lei" ve "Caruso" gibi eserlerin yanı sıra, tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü olan "Romanza"dan seçilen parçaların merkezde olduğu özel repertuvarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Bocelli'ye konserde orkestra şefi Marcello Rota, soprano Serena Gamberoni, bariton Roberto De Candi ve Anastasiya Petrysak eşlik etti.

İtalyan tenörün hayranları, saatler öncesinden Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaydı. Konseri izleyenler arasında ünlü isimler de vardı.

KENAN DOĞULU EŞLİK ETTİ

Konserde özel konuk olarak Bocelli ile aynı sahneyi paylaşan Kenan Doğulu, "Il Mare Calmo Della Sera" şarkısını seslendirdi. Doğulu, konser öncesinde Bocelli'nin yıllardır örnek aldığı idolerinden biri olduğunu belirterek, "Kendisi harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Hem büyük bir gurur hem de kariyerim için (bu konserin) önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum." dedi.