İstanbul'da dev buluşma. Etnospor Kültür Festivali kapılarını açtı

ERSOY VE BİLAL ERDOĞAN AŞURE DAĞITTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, program kapsamında festival alanında kurulan stantları ziyaret ederek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) stantlarında incelemelerde bulundu. Ersoy ve Erdoğan, ziyaretçilerle de bir araya gelirken çocuklarla da yakından ilgilendi. Festival alanında vatandaşlara geleneksel “Dirlik Çorbası” ikram eden Ersoy, ardından Bilal Erdoğan ile birlikte ziyaretçilere aşure dağıtarak sohbet etti ve alanındaki faaliyetleri takip etti.

Festivalin bu yıl “Barış”, “Dayanışma”, “Saygı” ve “Gelenek” olmak üzere dört güçlü değer üzerine kurulduğunu ifade eden Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “İnanıyoruz ki bu çağrı ne kadar çok gönüle ulaşırsa, ortak geleceğimiz adına o kadar büyük bir adım atılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında 24 ülkeden yüzlerce geleneğin İstanbul ’da bir araya geldiğini belirten Ersoy, Japonya’dan Kazakistan’a, Azerbaycan’dan Litvanya’ya, Rusya’dan Kırgızistan’a ve Mısır’a kadar geniş bir coğrafyadan sporcuların, sanatçıların ve kültür elçilerinin festivale katıldığını söyledi.