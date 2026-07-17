İstanbul'da Gorillaz rüzgarı. Solist Albarn'dan hayranlarına sürpriz
17.07.2026 09:42
Gorillaz, Blur'ün solisti Damon Albarn ve Tank-Girl gibi çizgi romanların yaratıcısı Jamie Hewlett'in önderliğinde kuruldu.
İngiliz alternatif müzik grubu Gorillaz, dün akşam İstanbul'da verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi.
Dünyaca ünlü müzik grubu Gorillaz, İstanbul'da Bonus Parkorman'da verdiği konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Grup, Pozitif Vibrations serisi kapsamında gerçekleştirilen konserin açılışını "The Happy Dictator" şarkısı ile yaptı.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan ekip, performansı boyunca "Tranz", "Last Living Souls", "19-2000", "Rhinestone Eyes", "Feel Good Inc.", "Clint Eastwood" ve "On Melancholy Hill"in aralarında bulunduğu sevilen parçalarını seslendirdi.
Konser boyunca izleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, grubun sahne performansı büyük alkış aldı.
Canlı performansı dev ekranlara yansıtılan animasyonlar ve renkli illüstrasyonlarla birleştiren Gorillaz, görsel şovlarla sevenlerine farklı bir konser deneyimi sundu.
Gorillaz grubu, 2006'da "Feel Good Inc." şarkısıyla Grammy Ödülü'nü kazandı.
DAMON ALBARN SAHNEDEN İNEREK HAYRANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Grubun solisti Damon Albarn, konser sırasında sahneden inerek ön sıralardaki hayranlarıyla bir araya geldi. Dinleyicilerle tokalaşan, bazı hayranlarının albüm ve afişlerini imzalayan Albarn, bu anlarda yoğun ilgi gördü.
Alternatif rock, hip hop, elektronik ve dub gibi farklı müzik türlerini bir araya getiren Gorillaz'ın hikayesi 1990'ların sonunda Damon Albarn ve Jamie Hewlett'in yollarının kesişmesiyle başladı.