İstanbul'da Gorillaz rüzgarı. Solist Albarn'dan hayranlarına sürpriz

DAMON ALBARN SAHNEDEN İNEREK HAYRANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Grubun solisti Damon Albarn, konser sırasında sahneden inerek ön sıralardaki hayranlarıyla bir araya geldi. Dinleyicilerle tokalaşan, bazı hayranlarının albüm ve afişlerini imzalayan Albarn, bu anlarda yoğun ilgi gördü.

Alternatif rock, hip hop, elektronik ve dub gibi farklı müzik türlerini bir araya getiren Gorillaz'ın hikayesi 1990'ların sonunda Damon Albarn ve Jamie Hewlett'in yollarının kesişmesiyle başladı.