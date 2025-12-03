İstanbul'da "Yunanistan Sinema Günleri" başladı

Yunanistan sinemasından klasiklerin İstanbullu sinemaseverlerle buluştuğu “Yunanistan Sinema Günleri” Pera Müzesi'nde başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin açılışına, Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni de katıldı.

Bakan Olga Kefaloyanni, açılış filmi “Hepsi Bir Yol”u seyircilerle izledi. 1998 yapımı film, üç orta yaşlı adamın duygusal ve kişisel yol ayrımlarını konu alıyor.