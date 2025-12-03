İstanbul'da "Yunanistan Sinema Günleri" başladı
03.12.2025 14:52
Yunanistan sinemasından klasikleri, İstanbul'da sinemaseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi'nde başlayan festival, 7 Aralık'a kadar sürecek.
Yunanistan sinemasından klasiklerin İstanbullu sinemaseverlerle buluştuğu “Yunanistan Sinema Günleri” Pera Müzesi'nde başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin açılışına, Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni de katıldı.
Bakan Olga Kefaloyanni, açılış filmi “Hepsi Bir Yol”u seyircilerle izledi. 1998 yapımı film, üç orta yaşlı adamın duygusal ve kişisel yol ayrımlarını konu alıyor.
Pantelis Voulgaris imzalı film, 1998 Yunan Devlet Film Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Makyaj ödüllerini kazanmıştı.
Öte yandan klasik ve güncel Yunan filmleri, kısa film seçkilerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu’nun “Bulutları Beklerken" filminin izleyiciyle buluşacağı “Yunanistan Sinema Günleri”nde sinema alanında usta konuşmacılar da yer alacak.
“Yunanistan Sinema Günleri”nin kapanış filmi ise Theo Angelopoulous’un 1991 yapımı başyapıtı “Leyleğin Asılı Kalan Adımı” olacak.